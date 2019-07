Pró-Capital conclui primeira operação de montagem financeira

​A Pro-capital já tem em carteira vários projectos, avaliados num total de 300 mil contos, com perspectiva de investimento de um montante até 100 mil contos.

A revelação foi feita pela presidente do conselho de administração da Pro-Capital, Adalgiza Vaz, no acto de entrega das chaves de 18 viaturas a taxistas da cidade da Praia.

Em declarações aos jornalistas, a responsável disse que a totalidade dos projectos em carteira na Pró-Capital está avaliada em 300 mil contos.

"Já estamos em acção, com uma carteira diversificada na área de energias renováveis, hotelaria e saúde e gostaríamos muito também aqui de fazer um apelo aos empresários da área do agro-negócio, para acompanhar essa montagem financeira, porque estamos disponíveis para acompanhar nesse sector do agro-negócio", explica.

Por outro lado, Mário Elísio Mendonça, representante dos taxistas que receberam as viaturas, disse que foi uma grande parceria, porque se não fosse a Pró-Capital o financiamento seria impossível.

"Nós batemos em muitas portas, nunca trabalhámos com os bancos. Foi a primeira vez, foi mesmo difícil, mas depois que entrámos em parceria com a Pró-Capital hoje já temos o financiamento e temos chave na mão, já foi bom, porque se não era difícil”, avança.

Por ocasião da comemoração dos 160 anos da cidade da Praia, a Câmara Municipal da Praia decidiu louvar os profissionais de táxi que tem contribuído para o aumento da mobilidade de pessoas e bens, através da atribuição de licenças aos vinte taxistas mais antigos do Município da Praia que se encontram em pleno exercício das suas funções e que não possuam licença em nome próprio.

Esta é a primeira operação de montagem financeira da Pro-Capital, com um montante de 38 mil contos.

A Pró-Capital é uma sociedade de capitais risco, de capitais exclusivamente públicos, que visa dinamizar a criação e desenvolvimento de empresas cabo-verdianas e que tem o objectivo de realizar participações em empresas com forte potencial de crescimento e desenvolvimento.