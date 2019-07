Olavo Correia preside ao lançamento da primeira operação da Pró Capital

​O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia preside esta segunda-feira, na cidade da Praia, ao acto de lançamento da 1ª operação de montagem financeira da Pro Capital, com montante de 550 mil contos.

A Pró Capital é uma sociedade de risco, de capitais exclusivamente públicos, que visa dinamizar a criação e desenvolvimento de empresas cabo-verdianas, com o objectivo de realizar participações em empresas com forte potencial de crescimento e desenvolvimento.

Enquadrado no Ecossistema de Financiamento à Economia, e com um montante de 550 mil contos, a ideia é financiar as actividades das micro, pequenas e médias empresas, suportando até 49%, sobretudo no capital de risco.

O lançamento acontece nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Praia, e será presidido pelo vice-presidente- ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.