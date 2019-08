Enapor lança concurso para construção de pontão flutuante no porto de Sal-Rei

​A Enapor procedeu ao lançamento do concurso público para construção, instalação e exploração de um pontão flutuante de apoio ao embarque e desembarque de turistas na zona portuária de Sal Rei, na Boa Vista.

O equipamento tem por finalidade apoiar o embarque e desembarque de turistas das embarcações que realizam roteiros de excursão marítima promovidos por operadores e agentes turísticos, ao mesmo tempo que se pretende conferir “maior conforto e segurança” aos turistas excursionistas no porto de Sal-Rei.

O contrato poderá ter uma duração de cinco a dez anos, graduado em função do volume de investimento a concretizar, a qualidade do equipamento a construir e as condições e qualidade de prestação de serviços aos turistas.

As propostas técnicas iniciais devem dar entrada na Enapor, no Mindelo, até 27 de Setembro.

Também hoje, a Enapor lançou um outro concurso público, desta feita para a contratação de uma empresa de consultoria para a elaboração de um projecto de concessão e implementação de um sistema de informação electrónica no serviço de estiva da empresa, designada estiva electrónica.

As propostas devem dar entrada na sede da Enapor até ao dia 20 de Setembro.