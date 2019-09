TUI investe mais de 78 milhões de euros na Boa Vista

​A ilha da Boa Vista deverá contar, dentro de 30 meses, com um novo um hotel de 78,4 milhões de euros, do grupo alemão TUI.

A informação consta do contrato de investimento entre a sociedade local Chaves Hotel & Investimentos e o Governo cabo-verdiano, de 06 de Setembro e ao qual a agência de notícias Lusa teve acesso, prevendo a implementação do projecto TUI Magic Life – Boa Vista naquela ilha.

O hotel, de quatro estrelas, deverá estar concluído dentro de 30 meses e implicará “a remodelação e a ampliação de todas as infraestruturas básicas necessárias à implantação” do projecto, refere o contrato de investimento, citado pela agência Lusa.

Através de um investimento global de 78,4 milhões de euros, levará à criação, na localidade de Santa Maria, de 431 postos de trabalho directos.

“O Projecto de Investimento terá a categoria de quatro estrelas superior e terá a marca da TUI, designada TUI Magic Life, cadeia hoteleira alemã que presta serviços de hotelaria Premium, detida a 100% pelo grupo TUI AG, com presença histórica no território de Cabo Verde, desde 2015, no sector da distribuição, apostando forte no desenvolvimento turística do país”, lê-se no contrato.

O investimento contará com incentivos fiscais do Governo cabo-verdiano – entre outros apoios estatais -, que aprovou, para o projecto, a declaração de “interesse excecional no quadro da sua estratégia de desenvolvimento socioeconómico do país”.

Grupo TUI constrói hotel de cinco estrelas no Sal O grupo alemão TUI vai investir 49,5 milhões de euros na construção de um hotel de cinco estrelas com 614 camas, na ilha do Sal. O investimento, em Santa Maria, será feito nos próximos dois anos.

Já esta manhã, soube-se que o grupo alemão também vai investir 49,5 milhões de euros na construção de um hotel de cinco estrelas com 614 camas, na ilha do Sal. O investimento, em Santa Maria, será feito nos próximos dois anos.