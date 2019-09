Grupo TUI constrói hotel de cinco estrelas no Sal

O grupo alemão TUI vai investir 49,5 milhões de euros na construção de um hotel de cinco estrelas com 614 camas, na ilha do Sal. O investimento, em Santa Maria, será feito nos próximos dois anos.

De acordo com informações avançadas pela agência de notícias portuguesa, Lusa, que cita um contrato com o Governo cabo-verdiano, com data de 06 de Setembro, o investimento de um dos maiores operadores turísticos mundiais vai ser feito através da sua cadeia hoteleira internacional Robinson.

“O documento refere que o Governo definiu este projecto, denominado ‘Robinson Club Cabo Verde’, como “de grande valia e com interesse excepcional”, no âmbito do desenvolvimento do sector do turístico nacional”, lê-se.

Entre outros apoios, o Governo cabo-verdiano compromete-se, através deste contrato de investimento, com a atribuição de vários incentivos fiscais aos promotores.

O projecto de investimento envolve a construção de um hotel de cinco estrelas com 307 quartos (614 camas), restaurante principal, restaurantes temáticos, bares, SPA, piscina, instalações desportivas para a prática de vólei e futebol de praia e de desportos aquáticos.

Segundo a Lusa, o investimento directo total, conduzido pela empresa cabo-verdiana Club Hotel CV SA, é de 49,5 milhões de euros, o qual possibilitará a manutenção de 106 postos de trabalho do antigo hotel Crioula, demolido no âmbito deste projecto, gerando ainda 144 novos empregos directos.

“O projecto, que arrancou em 2018 e deverá estar concluído dentro de dois anos, envolve ainda o grupo RIU, que em Cabo Verde já detém 5.617 camas, refere o documento citado pela Lusa.

“Vai representar um aumento qualitativo e quantitativo em termos de capacidade de acolhimento turístico do país”, lê-se.