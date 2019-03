​Cabo Verde acolhe de quarta a sexta-feira a 1ª Conferência Ministerial de Turismo e Transporte Aéreo em África

Cabo Verde acolhe de quarta a sexta-feira a I Conferência Ministerial sobre o Transporte Aéreo e o Turismo em África. O evento, que acontece na ilha do Sal, reúne, pela primeira vez Ministros do Transporte Aéreo e Aviação Civil e Ministros de Turismo de todo o continente africano, num total de 54 países.

O evento internacional é organizado pelo Governo de Cabo Verde, e traz ao arquipélago dirigentes ao mais alto nível da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) e da organização Mundial do Turismo (OMT), altos funcionários governamentais, bem como especialistas desses sectores e ainda representantes de organismos internacionais e regionais africanos, para analisarem o futuro do transporte aéreo e turismo em África.

Em nota de imprensa enviada hoje às redacções, o Governo de Cabo Verde aponta que esta primeira conferência tem como objectivos identificar as oportunidades e os desafios que fomentam o desenvolvimento de conectividade e viagens contínua no continente africano, melhorar o entendimento comum e respostas aos imperativos do negócio através do fortalecimento do diálogo entre os dois sectores, aumentar a consciência política e a vontade de integrar as prioridades dos dois sectores nas agendas nacionais, regionais e globais, e apoiar na concretização dos Objectivos de Desenvolvimento da ONU e da Agenda 2063, da União Africana.

“Trata-se de uma oportunidade ímpar para demonstrar a capacidade de Cabo Verde para organizar e ser anfitrião de eventos de alto nível internacional mas sobretudo, valorizando os nossos ganhos e mais-valias competitivas em sectores chave da economia nacional como sejam o Transporte Aéreo e o Turismo, criando sinergias e potenciando vantagens comparativas da posição geo-estratégica e da geopolítica do país como plataforma logística internacional no Atlântico médio”, lê-se.

Ulisses Correia e Silva disse em Fevereiro que com a 1ª Conferência Ministerial de Turismo e Transporte Aéreo em África, Cabo Verde quer dar o seu contributo para a abertura total do céu africano, visando uma maior integração do continente africano e sua globalização.

A abertura oficial do evento vai ter lugar no dia 28 de Março, no Hotel Hilton, em Santa Maria, e será presidida pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. O acto de encerramento será presidido pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, no dia 29 de Março.