Asky Airlines vai ligar Lomé à Praia

Companhia aérea é subsidiária da Ethiopian Airlines. Ligações vão ser feitas três vezes por semana com escala em Dakar.

Segundo o site especializado em notícias de aviação News Avia, a Asky Airlines começará a fazer as ligações entre Lomé, capital do Togo, e Praia a partir de dia 1 de Abril do próximo ano. Os voos com partida do aeroporto internacional de Lomé/Tokoin vão ser feitos três vezes por semana (segundas, quartas e sábados) e vão ter escala em Dacar.

A viagem entre as duas cidades será feita num dos 7 Boeing 737-800 que compõem a frota daquela companhia aérea. A partida do Togo será feita às 13h00 com chegada a Dakar às 16h25 e à Praia às 17h25. A viagem de regresso tem partida agendada do aeroporto da Praia às 05h05 e chegada ao Togo às 11h30. Pelo meio há as escalas em Dakar que terão uma duração prevista de de 40 minutos.

Cabo Verde será o 21º país africano servido pela Asky Airlines. Do seu centro de Lomé, a transportadora já voa para Senegal, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Libéria, Mali, Costa do Marfim, Burkina Faso, Níger, Gana , Benim, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Chade, Congo, República Democrática do Congo e África do Sul.

Segundo informações da empresa, os Boeing 737-800 têm 168 lugares a bordo (12 na Classe Executiva e 156 na Classe Económica) e no que respeita à bagagem a companhia permite que cada passageiro transporte um volume de 30 kg se viajar em económica ou um volume de 40 kg em executiva. Além da bagagem de porão é ainda permitida bagagem de mão com um máximo de 10 kg em executiva e 7 kg em económica.