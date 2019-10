Navio alugado pela CV Interilhas já está no Porto Grande

​O navio alugado pela CV Interilhas, para substituição do Kriola, parado na Cabnave, já está atracado no Porto Grande, no Mindelo, e deverá começar as operações a partir desta quinta-feira, conforme informações avançadas pelo director de operações da empresa.

A embarcação fica ao serviço da concessionária Cabo Verde Interilhas (CV Interilhas) por um período mínimo de três meses, tempo estipulado para a retoma das operações do Kriola, avariado com problemas na hélice e no veio”. O navio vem com a sua tripulação, composta por croatas, marroquinos e ucranianos, à qual se juntará um comandante e três outros funcionários. O navio, propriedade de uma empresa espanhola, com bandeira de Malta, tem capacidade para 427 passageiros e 20 viaturas. “É um bom navio para ligar as ilhas de norte a sul”, garantiu Carlos Dias, acrescentando que a embarcação vai ser submetida a inspecções do Instituto Marítimo e Portuário, antes de começar a operar.

