Governo estabelece regras para pagamento da bonificação e reembolso do diferencial nos voos inter-ilhas

O Ministério dos Transporte e o Ministério das Finanças fixaram as regras de pagamento às transportadoras após a entrada em vigor, em Dezembro, de regime tarifário que prevê descontos e eliminação de preços de escalas obrigatórias.

As regras são fixadas em duas portarias conjuntas, do Ministério das Finanças e Ministério dos Transportes, publicadas hoje no Boletim Oficial, que estabelece os termos e as condições do pagamento às companhias aéreas que operam voos inter-ilhas.

Estas portarias para pagamento da bonificação e reembolso do diferencial surgem em consequência da entrada em vigor do decreto-lei 54/2019 de 10 de Dezembro, que estabelece um novo regime para as tarifas aplicáveis no transporte aéreo regular doméstico de passageiros. O regime tarifário prevê descontos nos preços dos bilhetes, mas contrapõe a garantia de pagamento, por parte do governo, de uma bonificação às transportadoras aéreas. Prevê também que nos voos com escala em uma terceira (por falta de alternativa), a tarifa aplicada não contemple essa escala. Ao Estado cabe então assumir o “reembolso do diferencial” junto da companhia aérea.

Bonificação

Começando pela bonificação, cujas regras são estipuladas pela Portaria conjunta do Ministério dos Transportes e Ministério das Finanças, 6/2020 de 30 de Setembro. Para processamento do pagamento da bonificação, “a transportadora aérea deve apresentar ao Ministério das Finanças um pedido de pagamento, anexando a factura com a descriminação do valor a ser pago por cada bilhete”. Além dessa factura, é obrigatório apresentar ainda o cartão de embarque (ou equivalente) e um comprovativo da compra, com informação desagregada das componentes da tarifa cobrada.

Deve haver ainda uma acreditação prévia do Número de Identificação fiscal do passageiro; documento que comprove a identidade do beneficiários (CNI, BI ou passaporte).

O referido decreto-lei de 10 de Dezembro estipula que sejam reservados lugares e proporcionados descontos a idosos, estudantes, desportistas e famílias numerosas.

A pertença a qualquer um destes grupos deve ser previamente acreditada, através de documentos comprovativos da idade; declaração autenticada de estabelecimentos de ensino ou de associações desportivas, ou, no caso das famílias numerosas, declaração da Câmara Municipal ou do INPS.

Reembolso do diferencial

A portaria conjunta 7/2020 de 30 de Janeiro estabelece que para efeito de reembolso a transportadora deve apresentar ao Ministério das Finanças um pedido para o mesmo. Anexado a este pedido de reembolso deve estar a factura com descriminação de cada valor por bilhete voado, bem como cópia de cartão de embarque, documento comprovativo da compra, NIF do passageiro e documento de identificação do passageiro.

60 dias

Tanto para a bonificação como para o reembolso do diferencial, as portarias fixam ainda em 60 dias o prazo de pagamento da bonificação pelo Ministério das Finanças à transportadora aérea. Estes dois meses são contados após a data da realização da viagem.

Fica também definido que o beneficiário que viaje ao serviço ou por conta de “uma pessoa colectiva ou singular, o pagamento pode ser solicitado por essa pessoa”. Para tal, a factura deve estar em nome desta, e nela devem constar os dados e documentos acreditados dos beneficiários.

Plataforma digital

Para colocar todo este processo burocrático em funcionamento está ainda previsto que governo e transportadoras aéreas devem implementar nos próximos três meses uma plataforma digital com um mecanismo célere de autenticação documental, aquisição de bilhetes e pagamentos contemplados neste novo regime de tarifas. Até lá, os documentos serão apresentados à transportadora.