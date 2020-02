CVA obrigada a parar ligações interilhas

A Cabo Verde Airlines (CVA) informou esta terça-feira que o ATR 42-300 que assegura as ligações para o ‘hub’ do Sal e que foi criado em parceria com a Lease Fly e a Newtour está em processo de licenciamento para passar para registo cabo-verdiano. Em comunicado, a CVA diz que o processo obrigou a transportadora a cancelar os voos domésticos por estes dias.

A CVA garantiu entretanto que o aparelho irá retomar as operações no início da próxima semana, altura em que serão retomadas as ligações domésticas interilhas.

A companhia relembrou ainda que a parceria estratégia entre Cabo Verde Airlines, Lease Fly e Newtour teve início em Agosto de 2019, de forma a assegurar ligações do Sal para as ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo e assim conectar as restantes ilhas do arquipélago ao ‘hub’ internacional da Cabo Verde Airlines no Sal, de onde a companhia opera para diferentes destinos no Senegal, Nigéria, Portugal, França Itália, Estados Unidos e Brasil.

Até agora, o ATR operava em regime de ‘wet lease’ da parte da Lease Fly, passando agora a operar sob registo cabo-verdiano.

A Cabo Verde Airlines avançou ainda que está a assegurar a protecção de todos os passageiros que tinham voos previstos para os próximos dias, encaminhando-os para voos alternativos em companhias terceiras.