Serviço de acesso à Internet cresceu 7% no primeiro trimestre deste ano

​O serviço de acesso à Internet registou um aumento de 7% em relação ao período homólogo de 2019, com mais de 648 mil assinantes, segundo um relatório publicado hoje pela Agência Reguladora Multissectorial de Economia (ARME).

Este serviço registava uma taxa de penetração de 80 acessos por 100 habitantes, no final do primeiro trimestre de 2020, de acordo com o documento dos indicadores estatísticos das comunicações electrónicas, divulgado pela ARME.

“O número de assinaturas do serviço de acesso à Internet aumentou em cerca de 1%, no primeiro trimestre de 2020, em relação ao quarto trimestre de 2019. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 7%”, lê-se na publicação.

Registaram-se 438.645 assinaturas no primeiro trimestre do ano, dos quais 89 por cento (%) são fornecidos pela tecnologia Banda Larga Móvel Small Screen.

Por outro lado, segundo a mesma fonte, o final do mês de Março de 2020, o serviço de telefonia fixa contava com 56.936 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, o qual corresponde a um decréscimo de 8% em relação ao período homólogo do ano passado.

Em relação ao quarto trimestre de 2019 verifica-se um decréscimo de 1%.

Relativamente ao tráfego de voz, o panorama do mercado de serviço de telefonia fixa aponta para um volume de tráfego gerado, durante o primeiro trimestre de 2020, na ordem dos 8,7 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo de 8,7% no total do tráfego de voz comparado com o quarto trimestre do ano 2019.

Quanto aos serviços nas redes móveis, o número total de cartões SIM activos no mercado móvel em Cabo Verde, neste período, foi de 593.528, o que representa um “ligeiro decréscimo” de 0,36% em relação ao quarto trimestre de 2019.

A taxa de penetração neste período foi de 107%.

“Comparativamente ao quarto trimestre 2019, o tráfego total gerado no primeiro trimestre de 2020 na rede móvel apresentou um aumento de 6%, rondando assim os 272 milhões de minutos”, lê-se no relatório.