IGAE encerra 12 estabelecimentos comerciais e o serviço de Correios em São Miguel

A Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE) encerrou, esta quinta-feira, 12 estabelecimentos comerciais e o serviço de Correios em São Miguel, por incumprimentos de normas sanitárias.

Numa publicação na sua página do Facebook, a IGAE informa que numa missão conjunta entre a Câmara Municipal de São Miguel, Protecção Civil, IGT e as Forças Armadas foram realizadas várias acções de fiscalização nas actividades económicas e serviços públicos do Município, tendo sido encerrados 12 estabelecimentos comerciais e o serviço de Correios local.

Os encerramentos deveram-se ao incumprimento de normas sanitárias, entre as quais, falta de meios de higienização das mãos à entrada do estabelecimento, falta de máscaras, falta de distanciamento, atendimento a idosos sem máscaras e sem separador.

Entretanto, todos os estabelecimentos encerrados devem ser desinfectados e cumprir todas as normas sanitárias de prevenção da contaminação por COVID-19 para serem reabertos.