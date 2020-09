Inflação com variação homóloga negativa

Taxa de inflação teve variação negativa de 0,5% quando comparada com o mês de Agosto do ano passado. Já em termos mensais a variação relativamente a Julho foi de 0%.

Os dados foram revelados, hoje, pelo INE que destaca que no passado mês de Agosto, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação mensal de 0,0% e que a taxa de variação acumulada do IPC foi de -0,5% quando comparada com o mesmo mês do ano passado.

Já em termos anuais, "no período em análise, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 0,9%".

Por último, destaca o INE, "o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 1,3%".