Formalização de negócios aumenta durante a pandemia

O presidente da Pró Empresa, Pedro Barros, avançou hoje que durante a pandemia tem havido um aumento de formalização dos negócios e de inscrição da Previdência Social.

Pedro Barros falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa para informar o que as entidades têm feito para apoiar os comerciantes do Sucupira a recomeçar as suas actividades.

Segundo disse, antes da crise já havia sido registado um aumento de inscrição na previdência social (INPS) e que há indicações de que durante a pandemia houve um aumento de formalização dos negócios.

“Houve um aumento de formalização que já, vinha desde antes da crise, um aumento de inscrição da previdência social, pelo atendimento que nós fazemos de empresa REMPE, por exemplo. Nunca tinha acontecido nada parecido, são centenas de certificações, o que significa que pequenos negócios já estão sendo formalizados e já estão a aderir ao regime especial das pequenas empresas. Temos todas as indicações de que efectivamente tem havido um aumento de formalização”, afirmou.

Nas suas declarações, Pedro Barros referiu que para a retoma económica, até agora, há financiamento para todo o tipo de projecto e para todas as áreas independentemente da sua dimensão.

Financiamento, continuou, que está disponibilizado através dos vários protocolos e dos vários entendimentos obtidos com a banca.

“A grande novidade neste momento é que para além da garantia que é assegurada quer através do Estado, ou através da Pró Garante também excepcionalmente durante esta fase de crise da pandemia, os novos investimentos também beneficiarão da bonificação de juros, poderá ir até 100%”, informou.

A variação da bonificação do juros entre 50 e 100%, explanou, vai depender número de postos de trabalhos que são criados e das características do projecto em si, quer para micro, pequenas, médias ou grandes empresas.