Apresentado projecto de expansão do porto de Porto Novo. Governo procura financiamento

O projecto de expansão do porto de Porto Novo foi apresentado hoje, em Santo Antão. O investimento, segundo o governo, pode chegar aos 39 milhões de euros.

O projecto aponta para uma infra-estrutura portuária capaz de receber, em simultâneo, dois navios de cabotagem, utilizando rampas Ro/Ro, e um navio de cruzeiro de 200 metros de comprimento.

A cerimónia foi presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que disse que a pesca e o turismo são dois sectores que irão beneficiar do projecto.

“É um empreendimento exigente em termos de investimento, mas que se justifica pelos retornos que induz para a economia da ilha e pela sua integração vantajosa na Zona Especial de Economia Marítima. Turismo e pesca são dois sectores que estarão e serão fortemente alavancados por este projecto”, sublinha.

Os próximos passos, segundo o chefe do governo, são a viabilidade económica e a procura de financiamento.

O porto, construído em 1962, possui três cais com 45, 115 e 135 metros. Foi remodelado em 2013, numa intervenção que permitiu a expansão do berço de atracação e do terrapleno, bem como a construção do edifício da gare marítima com dois mil metros quadrados de área coberta.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo destacou a importância da expansão do porto e aponta-o como infra-estrutura económica de Santo Antão.

Aníbal Fonseca sublinhou que a melhoria da infra-estrutura vai traduzir-se directamente no desenvolvimento e reforço da economia da ilha.

“É através deste porto que, diariamente, centenas de santantonenses desenvolvem a sua actividade económica com a ilha de São Vicente e com Cabo Verde. É este porto, a maior infra-estrutura económica da ilha, que cria as melhores condições para o desenvolvimento económico e social do Porto Novo, e, por conseguinte, de Santo Antão”, assegura.

Para o autarca, actualmente, a infra-estrutura não responde às necessidades e demandas da ilha.

“Hoje temos esta necessidade, de termos um porto que responda aos novos desafios, que sirva efectivamente os desígnios da ilha. Temos condições de ter aqui projectos de domínio industrial que requerem, portanto, outra dimensão, outras valias, assim como temos necessidade de receber navios de maior porte, designadamente para o desenvolvimento do turismo”, afirma.

“Da mesma forma, os operadores de pesca, que são uma classe dinâmica e ampla aqui em Santo Antão, em concreto aqui no município, anseiam por melhores condições para desenvolverem a sua actividade de pesca”, acrescenta.

Os estudos de expansão do porto de Porto Novo foram realizados pela empresa Proman Future e incidem sobre as diferentes soluções/opções de expansão do porto e a protecção do seu interior face à agitação marítima.