Jorge Carlos Fonseca inicia visita oficial de três dias à Guiné Equatorial

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca inicia hoje, 21, uma visita oficial de três dias à Guiné Equatorial, onde deverão ser assinados acordos relativos à supressão de vistos em passaportes ordinários, à economia marítima e ao turismo.

O Chefe de Estado cabo-verdiano far-se-á acompanhar de uma delegação integrada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, do embaixador de Cabo Verde acreditado na Guiné Equatorial, embaixador de Cabo Verde junto da CPLP e por altos funcionários e empresários nacionais.

Segundo o comunicado da Presidência da República, a visita constitui uma oportunidade para os dois países continuarem a fortalecer os laços de amizade, de fraternidade e de cooperação nas mais diversas áreas.

“No plano bilateral, serão passadas em revista as principais questões da cooperação e das relações económicas e comerciais entre os dois paíse a nível da educação, formação superior e profissional, tecnologias de informação, transportes aéreos, indústria farmacêutica, agricultura, energias renováveis, comércio, pescas e turismo”, lê-se no documento.

O comunicado avança ainda que, no domínio multilateral, deverão ser abordadas as vias e os meios para reforçar a concertação no âmbito das organizações internacionais, regionais e sub-regionais, designadamente no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), do Fórum PALOP e da União Africana.

Consta ainda do programa, a assinatura de três acordos relativos à supressão de vistos em passaportes ordinários, à economia marítima e ao turismo.

O Chefe do Estado cabo-verdiano irá visitar os principais pontos de interesse na cidade de Malabo e no continente (Região Wele-Nzas), cidade de Djibloho Cidade da Paz, futura capital da Guiné Equatorial, onde manterá um encontro com estudantes da Universidade Afroamericana de África Central (AUCA).

No final da visita, deverá ser assinado um comunicado final.