​Jorge Carlos Fonseca inicia visita oficial à Guiné Equatorial

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca inicia segunda-feira, 21, uma visita oficial de três dias à Guiné Equatorial, onde deverão ser assinados acordos relativos à supressão de vistos em passaportes ordinários, à economia marítima e ao turismo.

O Chefe de Estado cabo-verdiano far-se-á acompanhar de uma delegação integrada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, do embaixador de Cabo Verde acreditado na Guiné Equatorial, embaixador de Cabo Verde junto da CPLP e por altos funcionários e empresários nacionais.

Segundo o comunicado da Presidência da República, a visita constitui uma oportunidade para os dois países continuarem a fortalecer os laços de amizade, de fraternidade e de cooperação nas mais diversas áreas.

“No plano bilateral, serão passadas em revista as principais questões da cooperação e das relações económicas e comerciais entre os dois paíse a nível da educação, formação superior e profissional, tecnologias de informação, transportes aéreos, indústria farmacêutica, agricultura, energias renováveis, comércio, pescas e turismo”, lê-se no documento.

O comunicado avança ainda que, no domínio multilateral, deverão ser abordadas as vias e os meios para reforçar a concertação no âmbito das organizações internacionais, regionais e sub-regionais, designadamente no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), do Fórum PALOP e da União Africana.

Consta ainda do programa, a assinatura de três acordos relativos à supressão de vistos em passaportes ordinários, à economia marítima e ao turismo.

O Chefe do Estado cabo-verdiano irá visitar os principais pontos de interesse na cidade de Malabo e no continente (Região Wele-Nzas), cidade de Djibloho Cidade da Paz, futura capital da Guiné Equatorial, onde manterá um encontro com estudantes da Universidade Afroamericana de África Central (AUCA) e ainda, os da cidade natal do Presidente Obiang – Mongomo.

No final da visita, deverá ser assinado um comunicado final.