PIB regista queda de 11% no 1º trimestre de 2021

O produto interno bruto sofreu, no primeiro trimestre de 2021, uma queda de 11% em termos homólogos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No primeiro trimestre de 2021, o PIB registou uma variação homóloga negativa de 11%, em termos reais, taxa superior em 3,3 pontos percentuais (p.p.) à verificada no quarto trimestre de 2020. Esta queda resultou da redução do consumo privado e das exportações.

Do lado da oferta, o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a preços de base, apresentou uma evolução homóloga negativa de 8,7% (-13,3% no trimestre anterior) destacando-se para o efeito a retoma das actividades do comércio e da construção.

Os impostos líquidos de subsídios apresentaram uma variação homóloga negativa de 24,7%m, conforme a mesma fonte.

No que tange ao Consumo Final teve uma variação homóloga negativa de 7,4%, no primeiro trimestre de 2021 (-16,4% no trimestre anterior). Já o consumo privado diminuiu 14,5%, em termos reais, no primeiro trimestre de 2021 (-22,5% no 4º trimestre de 2020).

O INE avançou que o Investimento registou uma variação homóloga positiva, de 16,1%, em volume, no 1º trimestre de 2021 (58,0% no trimestre anterior).

Exportações e Importações diminuíram

Conforme os dados do INE, as Exportações de Bens e Serviços, em volume, assinalaram no 1º trimestre, uma variação homóloga negativa de 66,7% (73,5% no trimestre anterior).

As Importações de Bens e Serviços, em termos homólogos, diminuíram 28,9%, no 1º trimestre de 2021.

“O VAB, a preços de base, verificou no 1º trimestre de 2021 uma evolução homóloga negativa de 8,7% em termos reais, aumentando em 4,6 p.p em relação ao trimestre anterior”, lê-se.

Por sua vez, o VAB do ramo Agricultura aumentou 6,5%, no 1º trimestre de 2021, contribuindo positivamente em 0,1 p.p., na variação total do crescimento do PIB.

O VAB do ramo da Indústria Transformadora registou uma diminuição de 4,1% (7,0% no 4º trimestre de 2020), contribuindo negativamente em 0,2 p.p., para a variação total do crescimento do PIB.

No VAB do ramo da Construção, verificou-se um aumento de 5,7%, no 1º trimestre, tendo uma contribuição de 0,9 p.p., na variação total do crescimento do PIB.

Comparativamente ao mesmo trimestre de 2020, o VAB do ramo de Comércio indicou, no 1º trimestre de 2021, uma variação homóloga de 15,5%, em volume, traduzindo-se num contributo para a variação homóloga do PIB em 1,2 p.p.

Relativamente ao Transporte, Alojamento e Restauração, o VAB apresentou, em termos reais, uma variação homologa negativa de 28,6% e 93,6%, respectivamente, no 1º trimestre, (contribuindo negativamente com uma taxa de 2,8 p.p e 6,9 p.p., respectivamente, para a variação total do crescimento do PIB).

O VAB do ramo da Administração Pública teve, no 1º trimestre, uma variação homóloga de 12,1%, (10,5% no 4º trimestre 2020), contribuindo em 1,7 p.p., para a variação total do crescimento do PIB.

Quanto aos Impostos Líquidos de Subsídios sobre os Produtos, em termos reais, apresentaram uma variação homóloga negativa de 24,7%, no 1º trimestre de 2021, contribuindo negativamente em 3,4 p.p., para a variação total do PIB.