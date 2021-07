Lay-off prorrogado até 30 de Setembro

O regime de lay-off simplificado para mitigar as consequências económicas da pandemia vai vigorar até 30 de Setembro de 2021 e passará a ser aplicada aos empregadores de natureza privada e pública, aos trabalhadores do sector do turismo e actividades conexas, indústrias e serviços exportadores.

O anúncio foi feito hoje pela ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, durante uma conferência de imprensa sobre o balanço da reunião do Conselho de Ministros realizada esta quinta-feira. Conforme justificou, embora o plano de vacinação em curso e demais medidas adoptadas, faz-se necessário ainda vão continuar com o regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho, com vista a assegurar os postos de trabalho, auxiliar a mitigação de situações de crise empresarial e garantir a manutenção do rendimento das famílias. Recorde-se que no passado mês de Março o governo decidiu prorrogar o lay-off até 30 de Junho.

