Movimentos de aviões, passageiros, cargas e correios aumentam no 2º trimestre 2021

Os movimentos de aviões nos aeroportos e aeródromos aumentaram 201,3% e o movimento de passageiros aumentou 2.322,4% no segundo trimestre de 2021 face ao trimestre homólogo de 2020.

De acordo com os resultados da estatística dos transportes, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no segundo trimestre de 2021, houve um aumento de 95,1% nas toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos.

Ainda nos aeroportos e aeródromos nacionais, registou-se um aumento expressivo de 2.100,0% nos correios movimentados.

Já nos portos nacionais houve um aumento de 41,2% do número de navios movimentados e um aumento significativo de 507,1% no número de passageiros movimentados.

Ainda no segundo trimestre de 2021, segundo o INE, houve um aumento de 28,0% no número das mercadorias movimentadas nos portos nacionais e um aumento expressivo de 289,2% no número de passageiros transportados nos autocarros.