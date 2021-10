Boa Vista recebe primeiro voo da Inglaterra

A ilha da Boa Vista recebeu esta manhã o primeiro voo proveniente de Inglaterra após a retoma do turismo. A bordo estavam 184 turistas ingleses.

Segundo informações avançadas pelo Take off - Aviação Em Cabo Verde, o voo foi operado por um aparelho B737-8 MAX, com capacidade para 189 passageiros, proveniente de Gatwick.

Para o mês de Novembro está previsto um incremento de voos da Europa para as ilhas do Sal e da Boavista, consolidando assim a retoma.

Recorde-se que Cabo Verde passou a liderar a lista de destinos mais procurados pelos turistas britânicos, dois dias depois de o arquipélago ter deixado a “lista vermelha”.

De referir que a ilha do Sal recebe, este sábado, o primeiro voo charter proveniente da Bulgária, em modo Fam Trip, promovido pelo Operador LUXUTOUR, em colaboração com a companhia Bul Air.