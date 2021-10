Cabo Verde recebe voo promocional da Bulgária

Cabo Verde recebe neste sábado, 23, o primeiro voo charter proveniente da Bulgária, em modo Fam Trip, promovido pelo Operador LUXUTOUR, em colaboração com a companhia Bul Air. Esta informação foi avançada hoje, pelo Instituto do Turismo de Cabo Verde num comunicado.

Segundo o Instituto do Turismo de Cabo Verde, o voo chega do Luxemburgo com cerca de 180 passageiros e aterra no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, às 13h45.

“Dos 180 passageiros que chegam no voo, 20 integram uma FAMTRIP composta por representantes de agências de viagem, profissionais dos média e promotores que vêm com o objectivo de conhecer a realidade da ilha, as infraestruturas e as condições oferecidas para que possam promover o destino Cabo Verde na Bulgária”, lê-se na mesma nota.

A Comitiva búlgara será recebida por uma Delegação composta pela Direcção do Instituto do Turismo de Cabo Verde e Representantes da Câmara Municipal do Sal numa operação conjunta com a ASA e a Morabitour, representante da operadora em Cabo Verde.

Para o Instituto do Turismo de Cabo Verde, esta é uma excelente iniciativa que vai abrir uma nova operação turística para Cabo Verde, indo de encontro a estratégia do país na diversificação dos mercados emissores do turismo, ao qual o Instituto se associa e conta com a colaboração e apoio de todos os stakeholders do sector.