Grupo RIU já reabriu seis hotéis em Cabo Verde e tem todos os funcionários vacinados

“A abertura foi gradual, começamos em Março com o RIU Palace Santa Maria e só conseguimos ter todos os hotéis abertos agora em Novembro, com uma média de 70% de ocupação no Sal e 53% na Boa Vista”, explicou a mesma fonte, questionada pela Lusa.

O RIU Hotels & Resorts teve origem em Maiorca, Espanha, em 1953, como um pequeno negócio da família Riu, fundadora e actual proprietária do grupo, que conta com 100 hotéis em 20 países, os quais receberam em 2020 cerca de 2,3 milhões de clientes, empregando mais de 24.400 trabalhadores.

A mesma fonte da administração do grupo espanhol admitiu que para o inverno 2021/2022, época alta da procura turística em Cabo Verde, a “retoma ainda não é total”, face ao período anterior à pandemia, mas as perspectivas são positivas.

“Temos boas previsões, dentro da actual conjuntura. Mas como se pode entender, dependemos directamente da evolução do quadro da pandemia, por isso é complicado fazer previsões”, admitiu.

O grupo espanhol conta, na ilha do Sal com as unidades RIU Cabo Verde, RIU Funana e RIU Palace Santa Maria, e na ilha da Boa Vista o RIU Karamboa, o RIU Palace Boa Vista e o RIU Touareg, somando uma oferta que ascende a 4.479 quartos, todos já com a actividade totalmente recuperada.

“Actualmente temos mais de 2.000 trabalhadores em Cabo Verde e todos eles estão vacinados”, acrescentou a fonte.

Uma dessas unidades é o RIU Palace Santa Maria, inaugurado na ilha do Sal em Março deste ano, num investimento superior a 100 milhões de euros concluído em plena pandemia, com 1.001 quartos. Funciona em regime de “tudo incluído 24 horas por dia” e, além de seis piscinas, tem um parque aquático, entre outras funcionalidades.

“Actualmente temos 600 funcionários, que foram novos postos de trabalho criados na ilha. Não podemos esquecer que é um hotel novo, uma nova construção”, explicou, em entrevista à Lusa, o director da unidade, Yeray Zurita López.

“Actualmente, 100% dos nossos funcionários estão vacinados, com a segunda dose. Não só no Hotel Palace Santa Maria, mas também nos restantes hotéis que já estão abertos em Cabo Verde, tanto na Boa Vista como no Sal, já estão todos vacinados”, destacou o responsável, que há 12 anos gere as unidades hoteleiras cabo-verdianas do grupo espanhol.

Quase 70% da população adulta de Cabo Verde já tem a vacinação contra a covid-19 completa e mais de 80% já recebeu pelo menos a primeira dose, tendo o Governo estabelecido a meta de atingir em 2022 uma taxa de vacinação superior a 90%. Além da prioridade sanitária, o objectivo passa por permitir a retoma da procura turística pelo arquipélago, que garante 25% do Produto Interno Bruto e do emprego do país.

“Sem dúvida que a responsabilidade colectiva da sociedade de Cabo Verde, e mais nas ilhas turísticas, tem sido um factor de transmissão de segurança e certeza para os mercados emissores, para a Europa”, destacou o director do RIU Palace Santa Maria, Yeray Zurita López.

Aquele gigante hoteleiro espanhol – 32.º a nível mundial e terceiro em Espanha - facturou em dormidas, em todo o mundo, 826 milhões de euros em 2020, com uma oferta de cerca de 50.000 quartos e quase 100.000 camas, entre Europa, África, Ásia e América.

Além do RIU Palace Santa Maria, o grupo abriu este ano o RIU Plaza Manhattan Times Square, Nova Iorque, e o RIU Baobab, no Senegal. Em 2023 prevê abrir o RIU Plaza Londres e o RIU Plaza em Toronto.

Sobre Cabo Verde, o grupo admite que actualmente não está a prever novos investimentos, face à abertura do novo hotel em Santa Maria, em Março deste ano: “Estamos concentrados em recuperar a actividade perdida durante a pandemia e esperamos que isso aconteça no próximo inverno”.