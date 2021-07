Ministro do Turismo anuncia modelo de gestão partilhado da praia de Santa Maria

O ministro do Turismo e Transportes anunciou esta quinta-feira a criação de um modelo de gestão partilhado da praia de Santa Maria e disse que os parceiros deverão, em seis meses, apresentar uma solução prática para todos.

Esta decisão, segundo Carlos Santos em declarações à Televisão de Cabo Verde (TCV), na Ilha do Sal, saiu da reunião que manteve com o presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes com quem abordou os problemas do turismo, tendo a praia de Santa Maria como foco.

“O principal objectivo do encontro foi olhar para os problemas da praia de Santa Maria, que tem a ver com o seu ordenamento, a limpeza, a questão de vendas ambulantes, o desafio maior que é a atribuição da bandeira azul e a possibilidade de as três instituições poderem desenvolver um conjunto de soluções para uma gestão integrada e participativa”, disse.

Segundo o governante, trata-se de assuntos estruturantes para o sector do turismo, pelo que todos devem trabalhar em parceria por forma a afastar o problema da sobreposição de competências e atribuições para que possam ter “cara única” junto dos operadores turísticos e visitantes.

Por outro lado, e porque o Governo considera importante a transferência do Ministério do Turismo para a ilha do Sal, numa perspectiva de descentralização administrativa, Carlos Santos defendeu tratar-se de um passo que deve ser perseguido, assim como a desconcentração das instituições.

“Colocar e deslocalizar o Ministério do Turismo para a ilha do Sal vem na sequência da materialização desse desejo e desidrato”, afirmou, adiantando haver vontade política para que isso aconteça.

Para materializar esse desejo, avançou que algumas instituições vão ser transferidas para a ilha.

O ministro do Turismo e Transportes que vai estar na ilha do Sal até 10 de Julho tem ainda em agenda, para esta tarde, um encontro com a Associação de Guias de Turismo.

Do programa de visita consta ainda a entrega de certificados do curso de capacitação dirigidos aos Polícias de Fronteira, Protecção Civil, Polícia de Turismo Seguro e pessoal da CVHandling, assim como a inauguração da Rua Amílcar Cabral, em Santa Maria.

Está ainda previsto um encontro com o presidente da Associação dos Restaurantes do Sal, com o presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde e com membros do Conselho Directivo do Instituto de Turismo de Cabo Verde.