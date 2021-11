Ilha do Sal recebe voo Charter da Vangartour

A ilha do Sal recebe nesta segunda-feira, 22, o primeiro voo charter da operadora turística Vanguartour Travel & events, da Ucrânia Feerie, em parceria com o BarracudaTours de Cabo Verde.

A informação foi avançada hoje pelo Instituto do Turismo de Cabo Verde, que anuncia que o voo chega da Ucrânia, com cerca de 90 passageiros, vai aterrar no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, às 12h30.

O Instituto do Turismo de Cabo Verde disse que congratula-se com a chegada de mais este operador a Cabo Verde. “Prova do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Turismo e Transportes, e do Instituto, para diversificação dos mercados emissores do turismo, enquadrado no plano estratégico de marketing turístico apresentado em Junho de 2021”.