Grupo ETE quer reforçar comércio internacional de Cabo Verde com mercados asiático e africano

​O Grupo ETE anuncia a dinamização do comércio internacional de Cabo Verde com os mercados da Ásia e da África através da NANAMI, empresa criada a partir de uma joint venture entre o grupo português e a Steelduxx, SevenLog Ghana e TST Japan.

Em comunicado, o vice-presidente do grupo ETE em Cabo Verde afirma que a iniciativa contribuirá para a captação de novos clientes e dinamização das trocas comerciais.

“O Grupo ETE está a construir um modelo de infra-estrutura global de serviços em Cabo Verde, oferecendo soluções integradas e que visam, dia após dia, a consolidação do seu compromisso com o desenvolvimento económico-social do país. E deste, faz parte, a promoção das relações e trocas comerciais com outros países africanos ou oriundos de outros continentes”, refere Jorge Maurício.

A NANAMI, com sede em Antuérpia, tem como foco os serviços logísticos integrados, agenciamento, afretamento e serviços marítimos, a gestão de navios e consultoria marítima, o que, de acordo com Jorge Maurício, representa “um contributo fundamental” na fluidez das cadeias de distribuição.

“O surgimento da NANAMI contribuirá para facilitar a penetração das empresas asiáticas no mercado cabo-verdiano e, simultaneamente, promover novos negócios entre este e o mercado asiático, resultando numa maior dinamização do comércio internacional”, acrescenta.

De acordo com o vice-presidente do grupo ETE em Cabo Verde, vários factores tornam Cabo o país cada vez mais favorável para a dinamização do comércio internacional.