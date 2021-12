Exportações com variação negativa face a período homólogo

Os dados provisórios do Comércio Externo relativos ao mês de Novembro de 2021, indicam um decréscimo das exportações na ordem de 22,6 % relativamente ao mês de Novembro de 2020, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Conforme uma nota do INE enviada à comunicação social, as importações aumentaram (22,5%) face ao mês de Novembro de 2020, tendo sido registado um aumento das reexportações em 69,5%, aumento do deficit da balança comercial em 28% e decréscimo da taxa de cobertura em 4,0 pontos percentuais (p.p.) comparativamente ao mesmo período.

Conforme os dados, no mês de Novembro de 2021, as exportações de Cabo Verde totalizaram 469 mil contos, correspondendo a uma diminuição de 137 mil contos (-22,6%), face ao mês homólogo, apontando a Europa como o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 82,9% do total das exportações cabo-verdianas.

A Espanha, prossegue a nota, lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na União Europeia, representando 54,8% no mês de Novembro de 2021, a Itália ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações 17,3%, o Marrocos no terceiro posto com 17,1% e os Países Baixos em quarta posição 10,7%.

“No mês de Novembro de 2021 os produtos mais exportados por Cabo Verde, foram os preparados e conservas de peixes, representando 75,3%, os vestuários se posicionam em segundo lugar com 9,6% do total, e os calçados na terceira posição com 5,7% em relação ao registado no mesmo mês do ano anterior”, lê-se na nota.

Quanto aos dados das importações, a mesma fonte informa que o continente europeu continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 73,3% do montante total, seguido da Ásia/Oceânia 15,9%, da América 6,1%, do resto do mundo 2,4% e da África 2,3%.

Ainda segundo o INE, Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 51,7% do total, seguido de Espanha, 6,5%, Omã 6,4%, Países Baixos 6,3% e China 5,7%, acrescentando que os 10 principais produtos importados, atingiram 55,6% do montante total das importações de Cabo Verde.

Os produtos mais importados foram: os combustíveis 16,7%, os veículos automóveis 6,4%, os reactores e caldeira 5,9%, ferro e suas obras 5,0%, máquinas e motores 3,9% e cimentos (3,8%)

Por outro lado, as importações por grandes categorias de bens mostram que, no mês de Novembro de 2021, os bens de consumo atingiram 25,9%, os bens intermédios 8,1% e os combustíveis 135,2% evoluíram positivamente em relação ao mesmo mês de 2020, enquanto os bens de capital (-24,47%) evoluíram negativamente em relação ao mesmo mês de 2020.

O INE concluiu informando que os Bens de Consumo continuam sendo a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde, com 46,2%, seguido dos Bens Intermédios com 28,2%, combustíveis com um peso de 16,7% e Bens de Capital com 8,8% do total das importações, face ao mês de Novembro de 2020.