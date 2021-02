INE anuncia diminuição do valor das importações em Novembro

Preços das importações desceram em Novembro mas as exportações também renderam menos a Cabo Verde

Segundo o Índice de Preços do Comércio Externo divulgado, esta manhã, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) o preço das importações desceu 0,4% em Novembro.

No entanto, se a aquisição de produtos no exterior ficou mais barato as exportações também renderam menos a Cabo Verde. O INE nota que, em Novembro, o valor das exportações desceu 1,2% acentuando mais a queda que já se registava desde o mês anterior.

Numa explicação mais detalhada sobre a evolução de preços das importações o INE avança que "os aumentos dos preços mais expressivos ocorreram nas seguintes categorias de grupos: “Bens de capital” (6,9) justifica-se pela subida de preços de “máquinas” (10,3%) e “Combustíveis” (0,5%), justifica-se com a subida da única subcategoria denominada “Combustíveis” (0,5%)". Já em sentido contrário as "diminuições dos preços ocorreram nas categorias “Bens de Consumo” (-1,5%) justifica-se pela descida de preços de “produtos alimentares primários (-6,4%) e “Bens Intermédios” (-3,5%), justifica-se, essencialmente, com a descida dos preços de “Produtos transformados para a construção” (-7,9%)".

Assim, em termos homólogos, adianta o INE, em Novembro de 2020 o "índice de preço da importação diminuiu 13,5%, relativamente ao mês de Novembro de 2019".