CEDEAO quer acompanhar e apoiar a questão energética em Cabo Verde

O presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, afirmou esta quarta-feira que a comunidade gostaria de acompanhar e apoiar Cabo Verde no que tange às energias renováveis, através de projectos de reforço de ligação marítima.

Jean-Claude Kassi Brou falava durante uma conferência de imprensa após uma reunião com o Primeiro-ministro, no âmbito de uma visita oficial a Cidade da Praia, que deverá terminar hoje, 28.

Conforme disse, uma das missões da visita oficial é reforçar a integração regional e fazer o ponto de cooperação nas mais diversas áreas.

Quanto a integração regional, referiu que Cabo Verde por não ter uma ligação directa com a CEDEAO, por ser um arquipelágo, constituí um desafio.

Neste sentido, disse que é preciso considerar esse desafio na forma como a CEDEAO gere a integração de Cabo Verde que tem um comércio muito activo com outros continentes.

“Quer dizer que é possível também ter comércio com os outros países da África Ocidental. Temos de nos juntar e criar essas condições para que esse comércio seja reforçado. Actualmente, as relações comercias são apenas 2%, com uma média de 15% na região. Quer dizer que há uma margem de produção. Vejo isto de uma forma positiva”, considerou.

Para Jean-Claude Kassi Brou, o reforço do comércio entre Cabo Verde e os outros membros da CEDEAO será benéfico para a população cabo-verdiana e dos países da região.

Nas suas declarações, o presidente da Comissão da CEDEAO frisou que há vários aspectos a serem discutidos, nomeadamente a nível sectorial e da infraestrutura que julga ser a base.

“Temos de conseguir encontrar os mecanismos e meios para criar infraestruturas que podem apoiar na questão da ligação. É um projecto muito importante que está em andamento, esta ligação marítima entre Cabo Verde e o Senegal. Há a questão energética, de tudo que é ligado com as energias renováveis. Sabemos que o centro regional de energia renovável está baseado em Cabo Verde, principalmente porque temos performance acima do nível das estratégias políticas, das energias renováveis”.

“É um ponto muito importante que gostaríamos de apoiar e acompanhar. Nomeadamente através de projectos de reforço de ligação marítima a alta tensão para facilitar a interconexão que já está em andamento de preparação dos outros países da CEDEAO”, afirmou.

Quanto ao sector agrícola, Jean-Claude Kassi Brou acredita que há acções que podem ser conduzidas face aos desafios da água e disse que há certos projectos que estão em andamento para fazer crescer o papel do sector.

“Tudo de qual falamos faz parte do sector privado, então fazer com que o sector privado de Cabo Verde conheça melhor as outras regiões da CEDEAO e vice-versa. Para ter estas trocas, investimentos e comércios já tínhamos iniciado este processo quando, na minha passagem em 2019 tínhamos preparado um plano de acção que com a COVID-19 foi suspenso. Mas, vamos retomar tudo isso porque pensamos que tem um potencial que pode ser desenvolvido”, assegurou.

No que tange ao turismo, Brou conjecturou que poderá ser amplificado e que sendo Cabo Verde um país turístico da CEDEAO trará benefícios para todas as partes.

Por sua vez, o Primeir-ministro reafirmou o desejo de Cabo Verde de integrar a CEDEAO tendo em conta as especificidades do país como o único país insolar arquipelágico da comunidade, com uma economia ainda muito ligada ao Turismo e um comércio com forte dependência de relações e de transações com a Europa.

“Exige um enquadramento que leva em conta essas condições, por exemplo, a nível do programa de infraestruturação, sendo nós ilhas não podemos candidatarmos a programas de autoestradas nem de redes ferroviárias, as nossas conecções são marítimas e aéreas e essas duas são áreas onde devemos reforçar a nossa acção para uma maior conectividade de Cabo Verde com os países da CEDEAO e, em consequência, serem estradas para mais comércio, investimentos, mas no caso de Cabo Verde via ar e via mar”, discursou.