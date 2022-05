Exportações diminuíram em Cabo Verde

​No mês de Abril de 2022, as exportações de Cabo Verde totalizaram 489 mil contos, correspondendo a um decréscimo de 34 mil contos (-6,6%), face ao mês homólogo, de acordo com os dados provisórios do Comércio Externo divulgados hoje, 30, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o INE, a Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 93,2% do total das exportações cabo-verdianas. A Espanha lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, representando 43,5% no mês de Abril de 2022, diminuindo 33,2 p.p. face ao mês homólogo de 2021.

O INE indica que Portugal ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações com 26,1% aumentando 15,3 p.p.; a Itália no terceiro posto, registou um aumento de 20,4 p.p. (0,0 para 20,4%) e os Estados Unidos em quarta posição com 6,4% tendo diminuído 2,7 p.p.;

A mesma fonte refere que no mês de Abril de 2022, os produtos mais exportados por Cabo Verde, foram os preparados e conservas com 70,2% aumentando 8,7 p.p.; os vestuários ocupam o segundo lugar com 14,7%, aumentando 8,0 p.p. e os calçados a terceira posição aumentando 1,9 p.p. (3,7% para 5,7%) em relação ao registado no mesmo mês do ano anterior.

Em relação às importações por Zonas Económicas, o continente europeu continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 60,5% do montante total (contra 68,9% do mês de Abril do ano transato), seguido da Ásia/Oceânia (16,9%), da América (16,6%), da África (4,6%) e do Resto do Mundo (1,5%);

E Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 40,6% do total, (3,4 p. p. inferior em relação ao mesmo mês do ano anterior), seguido de Argentina, Espanha, Índia e Brasil com respectivamente, 7,5%, 7,0%, 5,3% e 5,1% do total das importações.

Conforme o INE, os dez principais produtos importados atingiram 53,3% do montante total das importações de Cabo Verde (contra os 52,6% alcançados por esses mesmos produtos no mês homólogo). Os produtos mais importados foram: os combustíveis (13,0%), arroz (6,2%), os reactores e caldeira (5,5%), ferro e suas obras (5,4%) e milho (4,7%).

No que se refere a importações por Grandes Categorias de Bens, o INE revela que, no mês de Abril de 2022, com excepção de bens de capital, todas as categorias de grupos evoluíram positivamente em relação ao mesmo mês de 2021. Sendo que os bens de consumo evoluíram (79,0%), os bens intermédios (43,5%), os de bens de capital (-38,1%) e combustíveis (35,9%) em relação ao mesmo mês de 2021;

O INE indica que analisando o peso das grandes categorias de bens de consumo, estes aumentaram 10,0 p.p. (42,2% para 52,2%), entre os dois meses analisados, continuando a ser a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde. Seguem-se os Bens Intermédios (28,3%), os Combustíveis (13,0%) e Bens de Capital (6,5%) registados no mês de Abril de 2022.