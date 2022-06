Movimentação de aviões e passageiros com aumentos superiores a 100% no 1º trimestre

As movimentações de aviões e de passageiros nos aeroportos e aeródromos do país registaram aumentos superiores a 100% no primeiro trimestre do ano relativamente ao primeiro trimestre de 2021, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com as estatísticas dos transportes, no primeiro trimestre do ano o país registou um total de 5.488 aviões nos aeroportos e aeródromos nacionais, correspondentes a um aumento de 137,2% em relação ao período homólogo.

Já o número de movimentos de passageiros foi de 456.534, equivalente a um aumento de 374,8%.

Os mesmos dados indicaram também que do primeiro trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de 7,4% nas toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos e um aumento de 71,2% nos correios.

Relativamente aos portos, no período em análise pelo INE, houve um aumento de 8% do número de navios movimentados, totalizando 1.656 no primeiro trimestre de 2022, contra 1.534 no mesmo período do ano anterior.

De acordo com as estatísticas, no primeiro trimestre de 2022 houve também um aumento de 53,2% no número de passageiros movimentados nos portos cabo-verdianos, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O INE registou ainda um aumento de 23,9% no número das mercadorias movimentadas nos portos nacionais.

Relativamente ao número de passageiros transportados nos autocarros, houve uma redução para 4.937.373, enquanto no trimestre homólogo era de 4.980.335.