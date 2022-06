OPEP+ decide hoje se aumenta produção diária de petróleo

A aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, decide esta quinta-feira se vai aumentar em 648 mil barris diários a produção em Julho, depois de ter anunciado esta medida em Junho.

A decisão será tomada num encontro virtual de manhã, pelos representantes dos países que integram esta entidade, sob pressão para aumentarem a produção e com isso reduzir o aumento dos custos de energia e a inflação.

O acordo entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+), entre eles a Rússia, prevê ainda que esta produção de mantenha sem mudanças até ao fim do ano, segundo a agência Efe.

No entanto, tendo em conta as dificuldades técnicas que a maioria dos produtores registam há algum cepticismo no sucesso deste plano, sobretudo, tendo em conta as reduções anunciadas pela Rússia, devido às sanções.

Assim, segundo os analistas, citados pela Efe, apenas a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm capacidade para aumentar de forma substancial a sua produção em tão pouco tempo.

A União Europeia (UE) está a finalizar um novo pacote de sanções contra a Rússia, que prevê travar as importações de petróleo daquele país, que chegam por via marítima.

Em Maio, a OPEP tinha notado que as sanções contra Moscovo afectaram a sua capacidade exportadora, estimando que a Rússia, o segundo maior produtor de crude, fornecerá este ano uma média de 7,5% do crude, abaixo do previsto.

Em 20 de Junho, Moscovo anunciou que prevê reduções da produção de petróleo bruto de 9,3% este ano e de 9,8% em 2023 devido ao embargo parcial decretado por Bruxelas ao petróleo e produtos petrolíferos russos.

Até agora, a Arábia Saudita não planeava aumentar a sua produção para compensar a queda verificada na oferta russa face às sanções.