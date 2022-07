Director Geral de Operações do Banco Mundial visita Cabo Verde

“Estou ansioso por visitar Cabo Verde e reunir com o Governo para discutir os desafios que o país enfrenta para alcançar um crescimento equitativo, particularmente no actual contexto de crise da COVID-19 e impactos da recente guerra na Ucrânia”, disse van Trotsenburg, citado pelo Orissadiary.

O responsável vai visitar projectos financiados pelo Banco Mundial e ouvir dos cabo-verdianos os impactos que tiveram nas suas vidas. Van Trotsenburg também discutirá alguns dos desafios estruturais em sectores como a saúde, economia digital e turismo, que são críticos para a recuperação económica num contexto de dívida crescente e vulnerabilidades fiscais.

Durante a visita, até esta segunda, van Trotsenburg será acompanhado por Nathan Belete, Director Nacional do Banco Mundial para Cabo Verde, Gâmbia, Mauritânia e Senegal, e Abebe Adugna, Director Regional do Banco Mundial para o Crescimento Equitativo, Finanças e Instituições para a África Central e Ocidental.

Axel van Trotsenburg é Director Geral de Operações do Banco Mundial desde 2019. Nessa função, supervisiona o programa operacional do Banco Mundial e trabalha para que o modelo de negócios do BM continue a responder às necessidades dos países clientes. Além disso, procura apoios e mobiliza recursos financeiros em toda a comunidade internacional com o objectivo de auxiliar os países de baixo e médio rendimento.

Doutorado em Economia e mestre em Relações Internacionais, antes de entrar no Banco Mundial, Axel van Trotsenburg trabalhou na OCDE em Paris.

O Banco Mundial é um dos parceiros estratégicos de desenvolvimento de Cabo Verde e apoia actualmente cerca de 12 projectos em execução no país, nos sectores do turismo, educação e capacitação, transportes, inclusão social, energia, economia digital, saúde, sector empresarial e acesso a financiamento para micro e pequenas empresas.