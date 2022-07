TACV vai retomar operações esta quinta-feira

A TACV Cabo Verde Airlines garantiu hoje que a companhia irá retomar operações com a aeronave D4-CCI nesta quinta-feira, 21, uma vez que o processo de certificação do aparelho já está concluído.

Conforme nota enviada pela direcção da empresa à redacção da Inforpress, os voos, que foram suspensos desde 07 de Julho, vão ser retomados, uma vez que o processo de certificação da aeronave D4-CCI já se encontra concluído junto da European Union Aviation Safety (EASA, sigla em inglês).

A partir de agora, segundo a mesma fonte, as operações de e para Lisboa (Portugal) podem ser efectuadas com o referido aparelho.

A TACV lembrou que no dia 07 de julho, por indicação da EASA, suspendeu todos os voos operados com a aeronave, mas, afiançou, “todos os passageiros dos voos cancelados foram devidamente protegidos eencaminhados para os seus destinos”.

“A TACV cumpriu com todos os requisitos de protecção dos seus passageiros, a quem aproveita para agradecer a compreensão e colaboração. Estes agradecimentos são extensivos aos agentes de viagem”, lê-se na nota.

A certificação do aparelho Boeing 737-700 de matrícula D4-CCI foi, conforme a mesma fonte, concluída junto da Agência de Aviação Civil(AAC) a 08 de Maio de 2022 e o seu processo de certificação junto das entidades estrangeiras iniciou-se a 13 de Maio.

Na semana passada, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, admitiu que a companhia viu suspenso o seu Certificado de Operador Aéreo e foi proibido de sobrevoar o espaço aéreo europeu.

A governante asseverou que certificação implica “avultadas despesas”, lembrando que se está em presença de uma companhia aérea que está em processo de reinicio da retoma.

Entretanto, algo que parece estar agora ultrapassado, tanto assim é que a TACV informou já estar disponível o programa do inverno IATA.