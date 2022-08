Governo concede aval à Sociedade de Desenvolvimento Turístico de Boa Vista e Maio

Resolução foi publicada no Boletim Oficial para poder realizar um empréstimo de 220 milhões de escudos junto da Caixa Económica.

A operação, conforme refere o governo no Boletim Oficial, justifica-se com a materialização dos investimentos da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM), bem como a retoma da actividade turística e da dinâmica do desenvolvimento de Boa Vista e Maio.

Segundo a mesma fonte, a SDTIBM prevê iniciar as obras da requalificação do largo de Santa Isabel que implica um investimento de 220 milhões de escudos.

“No entanto, face ao impacto da nova conjuntura económica nacional e internacional, que provocou sucessivos incumprimentos dos clientes da SDTIBM trazendo constrangimentos à tesouraria da empresa, o referido plano de investimentos ficou directamente afectado”, lê-se.

O plano global da operação é de 134 meses e já se encontra em vigor.

A SDTIBM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos e tem por missão o planeamento físico, a gestão e administração das zonas turísticas especiais nas ilhas da Boa Vista e Maio.