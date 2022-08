Voos da CVA podem ser alterados ou cancelados devido à greve no aeroporto de Lisboa

A Cabo Verde Airlines informou hoje devido a greve do operador de serviços de Handling no aeroporto de Lisboa os voos poderão sofrer alterações ou cancelamentos.

Num comunicado publicado no Facebook, a companhia aérea informou que a greve decorre de hoje, 25, até o dia 28 de Agosto e que os passageiros deverão ficar atentos a comunicação da companhia.

De referir que o Sindicato Nacional de Portugal dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) convocou uma greve para os dias 26, 27 e 28 de Agosto nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, com início às 00h00 do dia 26 de agosto e fim às 24h00 de 28 de Agosto.

A referida greve é contra a política de "confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações”, segundo um comunicado da Portway handling de Portugal, citado pela RTP.

No mesmo comunicado, a Portway lamentou "os incómodos que esta situação venha a causar aos passageiros".