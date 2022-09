Cotação do barril Brent desce 5,20% e fica abaixo dos 90 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Novembro terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 5,20%, descendo a barreira dos 90 dólares pela primeira vez desde 02 de Fevereiro.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar menos 4,83 dólares face à última sessão, em que terminou nos 92,83 dólares, baixando para os 88 dólares.

A perspectiva de abrandamento da procura devido à desaceleração económica da China e o receio de uma recessão na Europa continuaram a pesar sobre o preço do Brent, que se mantinha acima dos 90 dólares desde o início da invasão russa da Ucrânia.

A preocupação com a economia global compensou as medidas adoptadas esta semana pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP+), liderada pela Arábia Saudita e Rússia, que cortarão a sua produção conjunta em Outubro para tentar evitar um colapso nos preços.

A força do dólar norte-americano, moeda na qual os futuros de petróleo são negociados, também contribuiu para o arrefecimento das negociações no mercado londrino, segundo analistas.

Os investidores também ficaram atentos à subida das taxas de juros no Canadá, que hoje subiram 0,75 pontos percentuais, para 3,75%, enquanto se espera que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie quinta-feira se aumenta as suas taxas para 1,25%.