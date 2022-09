Depois da Carris, AVF quer recrutar motoristas em Cabo Verde

A empresa portuguesa Auto Viação Feirense (AVF) vai recrutar motoristas de autocarro na cidade da Praia, para trabalhar em Portugal.

O anúncio foi feito hoje na plataforma de promoção e divulgação de vagas de emprego, Vagas CV.

Segundo o anúncio, no dia 4 de Outubro a empresa realiza um encontro para inscrições no hotel VIP Praia.

Recorde-se que no passado dia 10 de Setembro, a empresa Carris Metropolitana, operadora de transporte rodoviário da área metropolitana de Lisboa, anunciou que está a recorrer ao mercado cabo-verdiano por falta de mão-de-obra.

Ainda em Setembro, o Grupo Casais, de construção civil, esteve no país para recrutamento de mão-de-obra.

Também no mês de Julho um representante da Região de Turismo do Algarve veio a Cabo Verde, para fortalecer a comunicação e coordenação entre as instituições públicas e empresas privadas dos dois países, explorando mecanismos que facilitem a mobilidade de trabalhadores entre os dois países no sector do Turismo.