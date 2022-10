Cabo Verde participa nas reuniões anuais do Banco Mundial e FMI

Uma delegação cabo-verdiana chefiada pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, participa desde esta segunda-feira, em Washington, nas reuniões anuais das instituições de Bretton Woods, Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI).

Nas reuniões previstas de 10 a 16 deste mês, além de Olavo Correia, participa também o ministro da Indústria, Comércio e Energia, sendo que Cabo Verde leva para debate uma agenda de planificação para os próximos anos com o Banco Mundial nos domínios da energia, do capital humano e digital.

A representação cabo-verdiana terá ainda sobre a mesa, para persuadir as instituições de Bretton Woods, prioridades para financiamento a nível das infra-estruturas, a performance do novo Programa, assim como o novo mecanismo de financiamento do Fiduciário para a Resiliência e Sustentabilidade (RST).

O vice-primeiro-ministro, conforme nota de imprensa, vai aproveitar a participação de Cabo Verde no evento para reforçar a cooperação com os parceiros de Desenvolvimento de Cabo Verde (BM, FMI, BAD, BADEA, Fundo Kuwait, Fundo Saudita, Banco de Importação-Exportação da China, África50, AFC, entre outros) e estabelecer contactos com várias instituições financeiras e empresas.

Os contactos a serem mantidos, refere o documento, visam apresentar as áreas prioritárias para investimentos no arquipélago que constam do novo Plano Estratégico Nacional.

A delegação cabo-verdiana participa ainda em seminários, reuniões regionais e bilaterais, conferências de imprensa, e muitos outros eventos voltados para a economia global, desenvolvimento internacional e sistema financeiro do mundo.

De 10 a 16 de Outubro, na capital norte-americana, Washington, serão ainda discutidos uma série de assuntos que apontam a direcção para a qual o mundo deverá seguir, face aos actuais desafios e oportunidades da pós-pandemia da covid-19.

Importa lembrar que os encontros anuais do BM/FMI juntam os ministros das Finanças e governadores dos Bancos Centrais dos 188 países membros, executivos do sector privado, representantes de organizações da sociedade civil e académicos para debaterem questões de importância económica global, incluindo a visão do mundo económico, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento económico e eficácia da ajuda ao desenvolvimento.

Após participar no encontro em Washington, Olavo Correia reunir-se-á com a diáspora em Boston para falar das intervenções do Banco Mundial em Cabo Verde.