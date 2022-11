Combustíveis mais baratos em Dezembro

ARME actualizou hoje os preços dos combustíveis para o mês de Dezembro.

A Agência Reguladora Multi-sectorial da Economia anunciou hoje os preços dos combustíveis que entram em vigor esta sexta-feira, 1 de Dezembro.

Segundo a ARME a gasolina e o gasóleo vão ser mais baratos durante o mês de Dezembro.

Segundo a nova tabela a gasolina passa a custar 143$90 e o gasóleo 157$10. Uma descida de menos de um escudo para a gasolina, mas de 7$40 no gasóleo.

Também o gás fica mais barato. Segundo a ARME as garrafas de gás de 3kg passam a custar 449$00, as de 6kg passam a custar 946$00 e as de 12,5kg actualizam para 1971$00. As botijas de 55kg passam a ter um valor de 8672$00.