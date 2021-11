Combustíveis mais baratos em Dezembro

Novos preços de combustíveis entram em vigor às 00h00.

A Agência Reguladora Multissectorial para a Economia anunciou hoje os preços actualizados dos combustíveis em Cabo Verde.

Assim, de acordo com a nova tabela de preços o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 113$53 ESC/L; a Gasolina passa a 140$20 ESC/L; o Petróleo a 96$90 ESC/L; o Gasóleo para a Electricidade a 98$30 ESC/L; Gasóleo Marinho a 83$49 ESC/L; o Fuel 380, a 95$09 ESC/Kg; Fuel 180, a 97$98 ESC/Kg. O Gás Butano passa a ser vendido a granel por 167$92 Esc/Kg; sendo que as garrafas de 3Kg passam a custar 479$00 ESC/Kg; as de 6Kg, a 1008$00 ESC/Kg; as de 12,5Kg, a 2099$00 ESC/Kg e as de 55Kg, 9236$00 Esc/Kg.

Segundo a ARME a descida dos preços dos combustíveis fica a dever-se ao facto de os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais terem registados "quedas generalizadas durante o mês de Novembro (4,19%), relativamente ao mês de Outubro".