Combustíveis mais caros em Julho com excepção do butano e da gasolina

O gás butano e a gasolina estão ligeiramente mais baratos a partir de hoje, com uma diminuição de 5,25% e 0,89%, respectivamente. Em sentido contrário, os preços dos restantes combustíveis aumentaram, nomeadamente o gasóleo normal que subiu 18,19%.

A nova actualização dos preços dos combustíveis para o mês de Julho foi feita hoje pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela de preços, o Gasóleo Normal passa a ser vendido por 181,30 ESC/L; a Gasolina passa a 189,00 ESC/L; o Petróleo a 202,70 ESC/L; o Gasóleo para a Eletricidade a 180,30 ESC/L; o Gasóleo Marinha a 152,40 ESC/L; o Fuel 380 a 134,80 ESC/Kg e o Fuel 180, a 141,00 ESC/Kg.

O Gás Butano regista uma diminuição e passa a ser vendido a granel por 167,80/Kg. Sendo que as garrafas de 3Kg custam 478,00 ESCUDOS; as de 6Kg são vendidas por 1007,00 ESCUDOS; as de 12,5Kg custam agora 2098,00 ESCUDOS e as de 55Kg são comercializadas a 9232,00 ESCUDOS.

Sendo assim, de acordo com a ARME, no mercado interno, os preços do Butano e da Gasolina diminuíram em 5,25% e 0,89%, respetivamente, enquanto os do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 380 e do Fuelóleo 180 aumentaram em 50,37%, 18,19%, 53,32%, 31,72%, 29,62% e 29,24%, respetivamente.

“O somatório de todos estes valores, corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 25,79%, resultante, sobretudo, do descongelamento de preços dos combustíveis utilizados na produção de electricidade”, lê-se no documento.

No mesmo comunicado, a ARME refere que terminou o período de vigência da suspensão temporária da aplicação do mecanismo de fixação de preços dos combustíveis, adoptado pelo Governo durante o período compreendido entre a 1 de Abril e 30 de Junho, pelo que torna-se necessário retomar a aplicação do mecanismo de fixação de preços dos combustíveis, previsto no Decreto-Lei n.º 19/2009, de 22 de Junho.