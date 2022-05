Combustíveis voltam a subir em Junho

A ARME anunciou esta terça-feira, que a partir de 1 de Junho os combustíveis vão ter os seus preços revistos em alta.

Segundo a reguladora a gasolina que tinha um custo de 181$60 por litro passa a custar 190$70. Já o gasóleo passa dos 146$10 para os 153$40 por cada litro.

Ainda de acordo com a nova tabela de preços o petróleo passa a 134$80; o gasóleo para eletricidade a 117$60; o gasóleo marinho a 115$70; o Fuel 380 a 104$00 e o Fuel 180, a 109$10 Kg.

Já o Gás Butano mantém os preços e continua a ser vendido a granel por 177$10/Kg; sendo que as garrafas de 3kg a 505 escudos; as de 6kg a 1062$00; as de 12,5kg, a 2213$00 e as de 55kg, a 9739$00.