Combustíveis mais baratos. Gás butano é excepção

Todos os combustíveis, excepto o gás butano, descem a partir das 00h00 de 1 de Outubro, de acordo com a tabela actualizada dos preços máximos dos combustíveis, divulgada hoje pela ​Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

Com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida por 139,20 escudos por litro; o petróleo a 174,10 ; o gasóleo normal a 165,30; o gasóleo para electricidade a 156,30; o gasóleo marinha a 131,50; fuel 380 a 112,10 e o fuel 180 a 118,00.

Já o gás butano passa a ser vendido a granel por 157,90 escudos por Kg; sendo que as garrafas de 3 Kg vendidas a 450,00 escudos; as de 6 Kg a 947,00 escudos; as de 12,5 Kg, a 1973,00 escudos e as de 55K g a 8682,00 escudos.

Assim, refere a reguladora, "no mercado interno, os preços da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 380 e do Fuelóleo 180 diminuíram em 5,75%, 2,19%, 0,24%, 0,26%, 0,30%, 5,08% e 4,38%, respectivamente, enquanto o preço do Butano aumentou em 8,22%. Tudo somado, corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 1,25%", face à tabela de Setembro de 2022.

A presente atualização de preços dos combustíveis, recorda a ARME, teve "em consideração a Lei n.º 13/X/2022, de 30 de Junho, que altera as taxas de Direitos de Importação (DI) e as taxas de Imposto sobre o Consumo Especial (ICE), constantes da Pauta Aduaneira, aprovada pela Lei n.º 49/IX/2019, de 27 de Fevereiro". Ou seja, as medidas tomadas pelo governo para evitar a subida acentuada dos preços, faces às crises internacionais e que se traduzem ainda na redução da "taxa de DI sobre a Gasolina, de 20% para 10%, assim como sobre o Fuel 180 e 380, de 5% para 0%, respetivamente. "

"O mesmo diploma reduz, ainda, a taxa de ICE sobre o Gasóleo e a Gasolina, mudando de 10% para a específica de 6$00 (seis escudos) por litro, e produz efeitos de 1 de julho até 31 de dezembro de 2022", explica ainda a agência reguladora.

Apesar dessas medidas, a variação média dos preços dos combustíveis face a Outubro do ano passado "corresponde a um aumento de 46,11%". Relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde também a um acréscimo, de 7,02%.