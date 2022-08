Combustíveis mais baratos em Setembro

Gás, gasolina e gasóleo ficam mais baratos a partir desta quinta-feira.

A ARME revelou hoje os preços dos combustíveis que vão vigorar durante o mês de Setembro.

Segundo a reguladora a gasolina tem uma descida de preço superior a 11%, passando dos actuais 166$60 para 147$70. Já no gasóleo a descida é menos acentuada passando dos 170$10 que vigoraram em Agosto para os 165$70 em Setembro.

Também o gás vai ficar mais barato a partir desta quinta-feira. As garrafas de 3kg que no mês de Agosto custavam 438$00 passam a ter um preço de 416$00. As botijas de 6kg que eram compradas a 923$00 passam a custar 875$00 e as de 12kg passam dos 1922$00 em Agosto para 1824$00 em Setembro. As botijas de 55kg tem uma descida de preço de 433$00 passando dos actuais 8458$00 para 8025$00.

Os combustíveis usados pela Electra na produção de electricidade ficam também mais baratos. O Fuel 180 passa a ser vendido a 123$40/kg e o Fuel 380 actualiza o preço em baixa para 118$10/kg. Descidas de preço de 2,45% e 2,56% respectivamente.

O petróleo passa a ser vendido a 178$00 o litro contra os 179$40 a que foi comercializado em Agosto.