Combustíveis mais caros este mês

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) informou que a partir dhoje, 01 de Julho, os preços de combustíveis no mercado nacional vão ficar mais caros.

De acordo com a nova tabela divulgada pela ARME, um litro de gasóleo normal passa a ser vendido a 99,80 escudos, a gasolina passa a 128,30 escudos a litro, o petróleo a 83,10 escudos a litro, o gasóleo para electricidade a 84,60 escudos a litro e o gasóleo marinha a 71,60 escudos a litro. O fuel 380 custará 79,60 escudos a litro e o fuel 180 82,50 escudos a litro.

O gás butano passa a ser vendido a granel por 133,90 escudos a quilo, sendo que as garrafas de três quilos passam a custar 382 escudos, as de seis quilos a 804 escudos, as garrafas 12,5 quilos a 1.674 escudos e as de 55 quilos a 7.366 escudos.

Conforme a ARME, esses dados mostram um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 6,49% (por cento) em relação ao mês de Maio.