​Combustíveis mais caros em Junho

Os combustíveis ficam mais caros a partir das zero horas desta segunda-feira, 1 de Junho. A subida é generalizada, com um aumento médio dos preços de 6,76%. De acordo com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), os preços médios dos combustíveis, nos mercados internacionais, registaram uma subida generalizada durante o mês de Maio (26,22%), relativamente ao mês de Abril.

Segundo a nova tabela, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 6,86%, 9,07% e 9,41%, respetivamente. Os preços da Gasolina e do Petróleo subiram 11,65% e 6,54%, respetivamente. Também o Butano, o Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 aumentaram 7,43%, 1,97% e 1,15%, respetivamente.

Assim, o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 67,00 ECV/L, a Gasolina custa 89,10 ECV/L, o Petróleo sobe para 52,10 ECV/L, o Gasóleo Electricidade passa a ser comercializado por 51,70 ECV/L, o Gasóleo Marinha sobe para 43,00 ECV/L, o Fuel 380 custa 43,90 ECV/L e o Fuel 180 aumentou para 46,50 ECV/L. O Gás butano passa a ser vendido a granel por 108,50 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 309,00 ECV; as de 6 Kg, a 651,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.356,00 ECV e as de 55Kg, a 5.5968,00 ECV.

“Comparativamente ao período homólogo (junho de 2019), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 35,21%, e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um decréscimo de 18,77%”, lê-se na nota da ARME.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis vigoram até 30 de Jungo de 2020.