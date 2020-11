Gasolina mais barata e gasóleo mais caro

Preços de combustíveis para Dezembro entram em vigor. Gasolina e gasóleo com actualizações diferentes de preços.

Os novos preços para os combustíveis foram anunciados, pela Agência Multissectorial para a Economia (ARME), ao fim da tarde de segunda-feira e entram em vigor a partir desta terça-feira.

Com esta actualização a gasolina passa dos 100$00 por litro a que era vendida até agora, para os 98$70. Já o gasóleo fica mais caro passando dos actuais 75$40 para 76$60 por litro.

Também o gasóleo para electricidade, que era vendido a 60$20, e o gasóleo marítimo, que custava 50$30, sofrem aumentos no preço. O primeiro passa para os 61$41 e o segundo para os 51$42.

No caso do gás butano, a actualização da ARME é feita em baixa. As botijas de 3kg passam a custar337$00 as de 6kg actualizam para os 710$00. Já as botijas de 12,5kg passam a custar 1479$00 e as de 55 kg actualizam para 6507$00. A granel o gás é vendido a 118$30/kg.

Por último, o petróleo sofre um aumento de dois escudos passando a custar 63$20/litro.