Combustíveis mais caros em Agosto

O preço dos combustíveis estão mais caros desde da meia-noite de hoje. De acordo com a nova tabela de preços divulgado, pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

A ARME explicou que a evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à apreciação do euro face ao dólar americano, bem como a actualização do Premium de fornecimento de Fuelóleo 0,5% em enxofre, determinaram os preços dos combustíveis no mercado nacional, ora fixados.

E que no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 1,82%, 2,27% e 2,33%, respectivamente; a Gasolina e o Petróleo aumentaram 0,40% e 0,81%, respectivamente, e os preços do Butano, de Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 aumentaram 1,92%, 7,03% e 7,40%, respectivamente.

Conforme a ARME, isso corresponde a um aumento médio dos preços dos combustíveis de 3,00%.

De acordo com a nova tabela, o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 78,30 ECV/L, a Gasolina, a 100,50 ECV/L, o Petróleo, a 62,10 ECV/L; o Gasóleo Electricidade, a 63,00 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 52,80 ECV/L; o Fuel 380, a 56,60 ECV/L e o Fuel 180, a 59,40 ECV/L.

O Gás butano passa a ser vendido a granel por 116,90 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 333,00 ECV; as de 6 Kg, a 792,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.462,00 ECV e as de 55Kg, a 6.431,00 ECV.

Esses novos preços dos combustíveis vão vigorar de 01 a 31 de Agosto de 2020.