Combustíveis: Ano novo preços mais altos

ARME anunciou hoje a actualizaçãos dos preços dos combustíveis para Janeiro. Gasóleo sobe de 76 escudos para 81 e a gasolina de 98 escudos para 102.

A revisão dos preços dos combustíveis é feita em alta de uma forma generalizada.

A ARME anunciou hoje que todos os combustíveis vão ficar mais caros a partir desta sexta-feira, 1 de Janeiro.

Assim, para além dos aumentos da gasolina e do gasóleo, há a registar o aumento do preço do gás butano: as garrafas de de 3 kg passam a custar 362$00, as de 6kg sobem para 763$00 e as de 12,5kg para 1589$00. As garrafas de 55kg passam a custar 6991$00.

Quanto aos outros combustíveis a actualização mostra que o petróleo tem uma subidda de quase 5$00 actualizando para 68$10, o gasóleo para electricidade passa a custar 66$30 (um aumento de 4$90) e o gasóleo marítimo sobe para 55$70 (mais 4$30 do que em Dezembro).

O Fuel 380 passa a custar 59$70 e o Fuel 180 passa para 62$70. Nos dois casos o aumento é de 5$50.